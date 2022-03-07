Анастасия Лях .7 марта, 2022 8

Зарубежные звезды один за другим выражают поддержку украинцам и поражаются силе духа нашего народа и стремлению к воле и свободе от оккупанта.

Актеры, режиссеры и продюсеры по всему миру выказывают нам поддержку не только на словах, но и на деле, кто как и кто чем может. За нас Дэвид Линч, Майкл Бэй, Джаред Лето, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Шеннен Доэрти, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Эйза Гонсалес, Марк Руффало, работающая в Голливуде украинская актриса Иванна Сахно, Майли Сайрус, Бенедикт Камбербэтч, творческая группа сериала «Наследники» во главе с актером Брайаном Коксом, Мила Йовович, Дженнифер Энистон, Арнольд Шварценеггер, Роберт-Де Ниро, Эндрю Гарфилд, Джим Керри, Сара Джессика Паркер, Тайлер Перри, Дуглас Ходж, Джон Бернтал, Майкл Китон и многие-многие другие.

Некоторые делают пожертвования в помощь украинским военным и беженцам. Так, уроженка Черновцов Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер пожертвовали нашей стране три миллиона долларов. Супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли собрали один миллион долларов. А Леонардо ДиКаприо, хорошо известный своей благотворительной деятельностью, пожертвовал десять миллионов долларов.