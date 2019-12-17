Анастасия Лях .17 декабря, 2019 7

Мы уже писали, что сиквел комедийно-приключенческого экшена «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном возглавил американский прокат. А теперь стало известно, что фильм также лидирует в международном и украинском прокате.

По итогам премьерного уикенда «Джуманджи: Следующий уровень» собрал по всему миру 85,7 миллиона долларов, что на 33% превышает результат первой части, вышедшей в 2017 году. На сегодняшний день сборы картины уже достигли 152,5 миллиона долларов.