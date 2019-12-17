«Джуманджи 2» лидирует в международном и украинском прокате
Анастасия Лях
.17 декабря, 2019
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На фото: Постер фильма "Джуманджи: Следующий уровень"
Мы уже писали, что сиквел комедийно-приключенческого экшена «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном возглавил американский прокат. А теперь стало известно, что фильм также лидирует в международном и украинском прокате.
По итогам премьерного уикенда «Джуманджи: Следующий уровень» собрал по всему миру 85,7 миллиона долларов, что на 33% превышает результат первой части, вышедшей в 2017 году. На сегодняшний день сборы картины уже достигли 152,5 миллиона долларов.
Также по результатам минувших выходных «Следующий уровень» возглавил и украинский бокс-офис. Он собрал 1,5 миллиона долларов и 347 500 зрителей у больших экранов. Правда, пировать осталось недолго, так как на этой неделе стартует девятый эпизод «Звездных войн», а на следующей — продолжение хитовой украинской комедии «Безумная свадьба».