Анастасия Лях .14 марта, 2020 2

На фото: Кадр из фильма "О бесконечности" франко-скандинавского производства

Традиционный ежегодный фестиваль допремьерных показов «Французская весна», знакомящий украинских зрителей с новинками французского кино, не пройдет в запланированные сроки.

Смотр должен был стартовать 2 апреля. Карантинный режим в Украине, связанный с эпидемией коронавируса, в настоящее время установлен до конца марта, но не стоит исключать его продления на апрель. Так что организаторы фестиваля решили перестраховаться и анонсировали перенос события. Об этом сообщила пресс-служба кинодистрибьютора «Артхаус Трафик», выступающего соорганизатором мероприятия.