Таня Гончаренко .6 декабря, 2021 3

Украинская картина о войне между гуцулами во главе с Олексой Довбушем и польской шляхтой выйдет 12 мая 2022 года.

Сегодня, на ютуб-канале Film.ua появился первый официальный трейлер картины.

Фильм Олеся Санина расскажет о событиях, которые случились в начале XVIII века в Карпатах. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками.

В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой – справедливости.

Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

По словам авторов ленты, Довбуш – уникальный украинский герой, который отдал жизнь за свободу своего народа более трех столетий назад, и его история стала бессмертной.