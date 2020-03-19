Анастасия Лях .19 марта, 2020 9

18 марта украинский фильм «Додому» Наримана Алиева вышел на сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

Напомним, «Додому» — история крымского татарина, отца (которого сыграл Ахтем Сеитаблаев), который приезжает в Киев забрать тело погибшего в АТО старшего сына, чтобы похоронить на крымской земле по мусульманским обычаям, а также увезти домой пока еще живого младшего сына, чтобы не только уберечь последнего, но и возвратить к национальным корням и культуре.

Мировая премьера «Додому» состоялась в рамках параллельной конкурсной программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», после чего фильм был представлен в конкурсе Одесского МКФ, где удостоился Гран-при , а затем был заявлен от Украины на соискание «Оскара».

В широкий украинский прокат «Додому» вышел 7 ноября прошлого года, где собрал два миллиона гривен. Со вчерашнего дня картина доступна онлайн и совершенно легально.