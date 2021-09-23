Анастасия Лях .23 сентября, 2021 9

Завтра, 24 сентября, станет известен фильм-представитель Украины на «Оскаре» 2022. Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Украинский оскаровский комитет выберет претендента на соискание главной кинонаграды мира из пяти кандидатов. Это «Отблеск» Валентина Васяновича, представленный недавно в основном конкурсе Венецианского фестиваля (в прошлом году за оскаровскую номинацию в иностранной категории боролась его же «Атлантида», но не вошла в финальный список) и рассказывающий о враче-добровольце , вернувшемся домой из плена; подростковая драма взросления Катерины Горностай «Стоп-Земля» о влюбленности шестнадцатилетней школьницы; криминальная драма Олега Сенцова «Носорог» о бандитских 90-х ; альманах из четырех новелл на тему войны на Донбассе «Плохие дороги» Натальи Ворожбит; украинско-грузинская драма Виллена Новака «Почему я живой» о довоенной жизни в Мариуполе.