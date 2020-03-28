Киевский кинофестиваль «Молодость» перенесен из-за коронавируса
Анастасия Лях
.28 марта, 2020
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На фото: Постер 49-го кинофестиваля "Молодость"
49-й Киевский международный кинофестиваль «Молодость» не состоится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса и связанного с ней карантина, который недавно, напомним, был продлен по всей Украине до 24 апреля.
Смотр должен был пройти с 30 мая по 7 июня. Однако из-за распространения инфекции, которая пока что не собирается отступать, организаторы решили перенести мероприятие на конец лета. В настоящее время новые сроки проведения 49-й «Молодости» — 22—30 августа, но они могут измениться.
«У зв’язку з глобальною кризою в області охорони здоров’я та різким збільшенням жертв від COVID-19, дирекція „Молодості“ прийняла непросте рішення про перенесення кінофестивалю. Ми солідаризуємося з обмеженням масових заходів задля безпеки людей і чекатимемо на поліпшення загальної епідеміологічної ситуації у світі. Попередньо проведення 49-ї „Молодості“ заплановане з 22 по 30 серпня 2020 року, але остаточні дати залежатимуть від подальшої динаміки поширення вірусу COVID-19 та відповідних карантинних заходів в Україні та за кордоном», — говорится в официальном заявлении.