Анастасия Лях .28 марта, 2020 2

49-й Киевский международный кинофестиваль «Молодость» не состоится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса и связанного с ней карантина, который недавно, напомним, был продлен по всей Украине до 24 апреля.

Смотр должен был пройти с 30 мая по 7 июня. Однако из-за распространения инфекции, которая пока что не собирается отступать, организаторы решили перенести мероприятие на конец лета. В настоящее время новые сроки проведения 49-й «Молодости» — 22—30 августа , но они могут измениться.