Любомир Левицький "FOLLOW ME"

oKino.ua .5 октября, 2022 11

Сьогодні світ побачить постер до документального фільму «ЙДИ ЗА МНОЮ» “FOLLOW ME”.

Це нова 30 хвилинна документальна стрічка українського кінорежисера Любомира Левицького, в його фірменному стилі, прем’єра якої відбудеться вже цієї осені.(Міжнародній дистрибютор-платформа ще не визначена )

«ЙДИ ЗА МНОЮ» (FOLLOW ME) – це реальна історія про військову рятувальну операцію за допомогою дронів, яка трапилась декілька місяців назад. Фільм розповідає про сімейну пару цивільних, які на своєму авто потрапили під шквальний обстріл ворожої російської армії на перехресті дороги неподалік Ізюму.

Військові 93-ї бригади «Холодний Яр», яка знаходилась на позиціях неподалік, не маючи можливості безпечно підійти до цивільних українців, на відстані 6 кілометрів провели безпрецедентну для світу рятувальну операцію за допомогою дронів.

А молодий командир, що брав участь в операції, вже встиг відзначитись під час війни, і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеню.

В постер фільму закладений глибокий меседж до світової аудиторії. В основу композиції поставлена застигла перед вибухом міна. Це саме той стан українців, в якому ми живемо щодня. Момент саспенсу. Момент переоцінки та трансформації нас українців в інших. Нових.

Гравюра на цій міні означає пам’ять тим, кого вже немає. Руки – це символ безпорадності звичайних мирних людей перед потужною зброєю ворога. Орнамент на міни символізує адаптивність українців до війни. Ми навчились жити у війні. Навчились розмальовувати вишиванками протитанкові їжаки, гранатомети і міни. Орнамент – це символ цвіту українців і навіть на тому, що несе смерть і розруху. Дрон символізує інновацію в нашій боротьбі з рашистами. Зокрема, в нашій історії дрон є єдиною надією та інструментом на порятунок.

«Якщо глянути на назву більш глибше, то «FOLLOW ME» це про наслідування України в її хоробрості, винахідливості, у вмінні жити по-справжньому, у силі змінити все, що не працює, на те, що справді буде символізувати нове майбутнє!», – прокоментував майбутню документальну стрічку Любомир Левицький.

Крім вагомої культурної цінності, фільм стане потужним доказом військових злочинів російської армії проти цивільного населення України. А також це беззаперечне підтвердження того, наскільки важливо продовжувати підтримувати ЗСУ дронами. Це буде унікальна історія, яка не відпустить вашу увагу ні на хвилину.