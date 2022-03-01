Анастасия Лях .1 марта, 2022 15

Международные киноакадемии приобщаются к бойкоту российского кинематографа из-за полномасштабной войны России против Украины.

Европейская киноакадемия бойкотирует российский кинематограф и призывает к бойкоту все киноакадемии Европы. К инициативе уже присоединились Польская киноакадемия, Датская киноакадемия, Итальянская киноакадемия, Каталонская киноакадемия, Литовская киноакадемия, Словацкая киноакадемия.

Кроме того, к бойкоту присоединяются и другие киноорганизации: Disney, Warner Bros. Pictures, Sony Pictures, The European producers Club.

Создатели петиции призывают:

Совет Европы — исключить Российскую Федерацию из Eurimages и из стран-участников Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве.

фестивали — не допускать в конкурсные и внеконкурсные программы фильмы, произведенные Российской Федерацией или в копродукции с ней.

Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) — лишить аккредитации FIAPF Московский международный кинофестиваль.

продюсеров — прекратить любой бизнес с субъектами предпринимательской деятельности Российской Федерации и не передавать права интеллектуальной собственности на любые фильмы на территорию РФ.

дистрибьюторов — запретить оборот российских фильмов за границей.

Ознакомиться с петицией и подписать можно здесь: https://chng.it/GFywhGb4SX