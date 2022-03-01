Международные киноакадемии приобщаются к бойкоту российского кинематографа
Европейская киноакадемия бойкотирует российский кинематограф и призывает к бойкоту все киноакадемии Европы. К инициативе уже присоединились Польская киноакадемия, Датская киноакадемия, Итальянская киноакадемия, Каталонская киноакадемия, Литовская киноакадемия, Словацкая киноакадемия.
Кроме того, к бойкоту присоединяются и другие киноорганизации: Disney, Warner Bros. Pictures, Sony Pictures, The European producers Club.
Создатели петиции призывают:
Совет Европы — исключить Российскую Федерацию из Eurimages и из
фестивали — не допускать в конкурсные и внеконкурсные программы фильмы, произведенные Российской Федерацией или в копродукции с ней.
Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) — лишить аккредитации FIAPF Московский международный кинофестиваль.
продюсеров — прекратить любой бизнес с субъектами предпринимательской деятельности Российской Федерации и не передавать права интеллектуальной собственности на любые фильмы на территорию РФ.
дистрибьюторов — запретить оборот российских фильмов за границей.
Ознакомиться с петицией и подписать можно здесь: https://chng.it/GFywhGb4SX