Анастасия Лях .29 декабря, 2021 8

На фото: Эмили и Петра во втором сезоне сериала "Эмили в Париже"

Министр культуры Украины Александр Ткаченко официально обратился к руководству стриминга Netflix с жалобой на сценаристов сериала «Эмили в Париже».

Напомним, ранее в соцсетях разразился скандал. Украинские пользователи высказали недовольство тем, как авторы сериала представили украинского персонажа. Речь о девушке Петре, которая появилась во втором сезоне. Она — украинка, что живет в Париже и вместе с главной героиней Эмили (Лили Коллинз) ходит на курсы французского языка. Сценаристы изобразили ее мало того что воровкой, так еще и глупой, халявщицей и с плохим вкусом.

Министр культуры отреагировал на возмущения пользователей и заявил, что персонаж Петры является «карикатурным», и такое представление украинской женщины «неприемлемо» и «оскорбительно» и негативно сказывается на нашем национальном имидже за границей.

По словам Ткаченко, руководство Netflix извинилось и пообещало в дальнейшем следить, чтобы подобное не повторилось.