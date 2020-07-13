Анастасия Лях .13 июля, 2020 8

Когда в прошлом году по Сети расползлись фото Тома Круза в киевском метро, тут же прошел слух, что некоторые сцены седьмой или восьмой «Миссии невыполнимой» будут отсняты в Украине.

Напомним, Том Круз и режиссер последних нескольких фильмов шпионской франшизы Кристофер МакКуорри действительно встречались с нашим президентом и киевским мэром, а также летали в Одессу и Львов и вроде как присматривали подходящие локации и всерьез обсуждали возможность киносъемок на нашей территории.

Но увы, этого не будет. Как пишет в личном Фейсбуке украинский журналист, взявший комментарий у Кристофера МакКуорри, режиссер отказался от идее снимать в Украине. По словам постановщика, он таки нашел очень крутую локацию, но переносить съемочный процесс так далеко за пределы США (особенно в нынешних карантинных условиях) оказалось не целесообразно.