Анастасия Лях .23 февраля, 2020 7

На Берлинском международном кинофестивале состоялась мировая премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева «Номера». Показы прошли 18 и 21 февраля в рамках программы Berlinale Special.

Напомним, «Номера» — это аллегорический рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и заполучить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю — Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.

Финальные титры зал встретил громкими аплодисментами и стоя, а после показа состоялась сессия с вопросами и ответами при участии Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева, которые рассказали о работе над фильмом во время пребывания Олега в колонии строгого режима в Российской Федерации.

«Это универсальная история, и за десять лет она не потеряла своей актуальности. Это не история России, это история любого общества. Все революции похожи друг на друга», — отметил Олег Сенцов.

«Я очень хотел, мечтал о том, чтобы мы с Олегом вместе могли представить этот фильм на Берлинском кинофестивале. И это произошло. Это важное кино, которое соединяет многие жанры: гротеск, психологическую драму, антиутопию, мелодраму, лирику. Я называю эту смесь своеобразным „Ноевым ковчегом“. Ничего нового мы миру не расскажем, это история о выборе, предательстве, трусости, но это тот момент, когда ты понимаешь, что не показать этого ты не можешь», — прокомментировал Ахтем Сеитаблаев.

Еще один показ в рамках фестиваля состоится 25 февраля. Премьера фильма «Номера» в Украине запланирована на осень 2020 года.