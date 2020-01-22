Анастасия Лях .22 января, 2020 4

В рамках Берлинского кинофестиваля 2020 состоится премьера украинского фильма «Номера» по одноименной пьесе Олега Сенцова, передает пресс-служба Госкино.

Ленту покажут в секции специальных показов. Премьера запланирована на 18 февраля. После сеанса зрители смогут обсудить фильм с самим Сенцовым, который приедет в Берлин.

«Номера» — это камерная антиутопия, рассказывающая об узниках системы, которые существуют без права выбора, права любить, права носить имена. У них есть только порядковый номер и свод правил, которым необходимо следовать. Но однажды, естественно, возникает желание свободы.

Режиссером «Номеров» выступил Ахтем Сеитаблаев, а Сенцов консультировал и сорежиссировал дистанционно, пребывая в российской тюрьме.

Осенью 2020 года картина должна выйти в украинский прокат.