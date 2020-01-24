Анастасия Лях .24 января, 2020 8

В параллельной конкурсной программе Generation 70-го юбилейного Берлинского кинофестиваля будет представлена украинская лента «Земля блакитна, ніби апельсин», сообщает пресс-служба Госкино.

«Земля блакитна, ніби апельсин» — режиссерский дебют молодой кинематографистки Ирины Цилык. Это документальный рассказ о семье, живущей в «красной зоне» Донбасса, где шесть лет длится война. Жизнь под обстрелами сильно отличается от той, которой герои жили раньше. Но они не разучились радоваться.