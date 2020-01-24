В параллельной конкурсной программе Generation
«Земля блакитна, ніби апельсин» — режиссерский дебют молодой кинематографистки Ирины Цилык. Это документальный рассказ о семье, живущей в «красной зоне» Донбасса, где шесть лет длится война. Жизнь под обстрелами сильно отличается от той, которой герои жили раньше. Но они не разучились радоваться.
Прежде чем отправиться в Берлин, картина будет презентована в рамках конкурсной программы американского фестиваля независимого кино «Сандэнс». Ее премьера в
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую