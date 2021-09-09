На Венецианском кинофестивале показали украинскую драму «Отблеск»

Анастасия Лях .9 сентября, 2021 5

В Венеции прошла мировая премьера украинской драмы «Отблеск» от режиссера «Уровня черного» и «Атлантиды» Валентина Васяновича. Об этом сообщает пресс-служба украинского Госкино.

Напомним, в 2019 году «Атлантида» участвовала и победила в параллельном конкурсе Венецианского смотра «Горизонты». Теперь же работа Васяновича и попала в основной конкурс и поборется за «Золотого льва».

«Ідея фільму „Відблиск“ прийшла, коли почалися обміни військовополоненими. З’явилася підтверджена інформація про катування в „Ізоляції“. Колишні бранці почали розповідати про умови утримання полонених в цій тюрмі, і тоді виникла ідея створити такого героя та розповісти цю історію. Моїм головним завданням було розповісти про наджорстоке ставлення до полонених, нелюдські муки і травми, які отримують там люди. І це жахіття відбувається не десь далеко, а зовсім поруч. Ці дикі речі відбуваються сьогодні, у 21 столітті, в Європі», — говорит о своей картине Васянович, выступивший режиссером, сценаристом, сопродюсером, оператором и монтажером.

Главный герой фильма — гражданский хирург из Днепра, который идет добровольцем в АТО и попадает в плен. Вернувшись из плена, где его подвергали пыткам и издевательствам, домой, он пытается снова жить мирной жизнью с женой и дочерью, но ужасы войны и пережитого в плену не отпускают.

Прокат «Отблеска» запланирован на 2022 год.