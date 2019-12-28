Анастасия Лях .28 декабря, 2019 3

О намерении снять фильм о трагедии в Бабьем Яру титулованный режиссер Сергей Лозница («Счастье мое», «Кроткая», «Донбасс») заявил несколько лет назад. Но только сейчас производство картины наконец официально стартовало.

Об этом сообщило украинское Госкино, которое на днях подписало договор о предоставлении проекту финансовой господдержки в размере 49,3 миллиона гривен, что составляет треть производственного бюджета фильма.

«Бабий Яр» — историческая драма о печально известной трагедии, в которой, как утверждают создатели, Лозница радикально экспериментирует с киноязыком, а именно целиком отказывается от традиционного нарратива и наличия главного героя.

Картина создается в копродукции Украины и Франции. Релиз запланирован на 2021 год, но точной даты выхода пока нет.