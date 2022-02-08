Анастасия Лях .8 февраля, 2022 11

Потоковый гигант приобрел права на трансляцию украинского фильма «Носорог» — криминальной драмы о бандитских 90-х .

Действие разворачивается в украинской провинции. Главный герой из обычного мальчика волею злого случая превращается в головореза с дубинкой по прозвищу Носорог, который работает на мафию и выбивает деньги у должников. Его кровавый жизненный путь стремительно ведет к неминуемой трагедии… История основана на реальных событиях.

Это второй полнометражный фильм режиссера Олега Сенцова после «Гамера» («Геймера») 2011 года выпуска. Будучи в тюрьме, Сенцов удаленно помогал Ахтему Сеитаблаеву снимать фильм «Номера» по собственной пьесе, который вышел в 2020-м .

В украинский прокат «Носорог» попадет 17 февраля этого года.