Таня Гончаренко .29 сентября, 2021 7

Пресс-служба телекалана СТБ который транслирует "Крепостную" назвала дату выхода нового сезона.

Третий сезон под названием «Кріпосна. Жадана любов» выйдет 1 ноября в 20:15 на СТБ.

В новых эпизодах поклонники проекта получат ответ на вопрос "жив ли Андрей Жадан?" и какие испытания ожидают главную героиню Екатерину.

Ксения Мишина, исполнившая роль холодной и строгой помещицы Лидии Шефер, рассказала, что Екатерину ждет новая любовь.

Новый сезон обещает покорить женские сердца участием Сергея Стрельникова и зведы сериалов "Поймать Кайдаша" и "И будут люди" Виктора Жданова.

Напомним, "Крепостная" стал одним из самых популярных украинских сериалов, покоривших международный рынок. Особую любовь проект завоевал в Литве, Казахстане, России и Беларуси, а в Польше, рейтинги сравнялись с "Игрой престолов". Также, права на показ проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в балканские страны.