Пресс-служба телекалана СТБ который транслирует "Крепостную" назвала дату выхода нового сезона.
Третий сезон под названием «Кріпосна. Жадана любов» выйдет 1 ноября в 20:15 на СТБ.
В новых эпизодах поклонники проекта получат ответ на вопрос "жив ли Андрей Жадан?" и какие испытания ожидают главную героиню Екатерину.
Ксения Мишина, исполнившая роль холодной и строгой помещицы Лидии Шефер, рассказала, что Екатерину ждет новая любовь.
Новый сезон обещает покорить женские сердца участием Сергея Стрельникова и зведы сериалов "Поймать Кайдаша" и "И будут люди" Виктора Жданова.
Напомним, "Крепостная" стал одним из самых популярных украинских сериалов, покоривших международный рынок. Особую любовь проект завоевал в Литве, Казахстане, России и Беларуси, а в Польше, рейтинги сравнялись с "Игрой престолов". Также, права на показ проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в балканские страны.