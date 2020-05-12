Организаторы Одесского МКФ объявили, что смотр 2020 не будет проведен в июле, как было запланировано.
Вместо этого фестиваль в этом году пройдет с 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате. Причина тому — пандемия коронавируса, ясное дело, и карантинный режим, который хоть теперь и стал мягче, но подобные мероприятия (с большим скоплением людей) все равно не допускает и не допустит в ближайшие месяцы.
При этом организаторы все же планируют провести традиционный ретро-показ под открытым небом на Потемкинской лестнице.
«Через пандемію, яка сколихнула весь світ, індустрія івентів змушена швидко приймати важливі рішення щодо запланованих на 2020-й рік заходів. Один за одним переносяться або скасовуються масштабні фестивалі та інші міжнародні кіноподії. Найбільший кіноринок світу FILMART у Гонконгу перенесено на серпень. Відмінено цьогорічний кінофестиваль у Локарно. На наступний рік відкладено кінофестиваль у Карлових Варах. Вже відомо, що Каннський кінофестиваль, який спочатку переносили на літо, також не відбудеться цього року. Ми адаптовуємось до нових реалій і не хочемо залишати наших глядачів без кіноподії, на яку вони чекають протягом року. Тож у 2020-му Одеський міжнародний кінофестиваль вперше у своїй історії відбудеться в онлайн-форматі», — прокомментировала президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.