Анастасия Лях .12 мая, 2020 7

Организаторы Одесского МКФ объявили, что смотр 2020 не будет проведен в июле, как было запланировано.

Вместо этого фестиваль в этом году пройдет с 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате . Причина тому — пандемия коронавируса, ясное дело, и карантинный режим, который хоть теперь и стал мягче, но подобные мероприятия (с большим скоплением людей) все равно не допускает и не допустит в ближайшие месяцы.

При этом организаторы все же планируют провести традиционный ретро-показ под открытым небом на Потемкинской лестнице.