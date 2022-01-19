Таня Гончаренко .19 января, 2022 5

На фото: Оля Полякова с туром "Королева ночи"

Украинская певица Оля Полякова по случаю своего дня рождения, выпустила для фанатов своего творчества документальный фильм о своём популярном туре под названием "Королева ночи".

Фильм называется "Её величество". Он опубликован на Ютуб-канале певицы.

"Королева ночи" - один из наиболее громких проектов украинского шоу-бизнеса, с которым Полякова установила рекорд, как "самая гастролирующая певица" выйдя на сцену около 400 раз, охватив более 10 миллионов аудитории.

Режиссером документального проекта выступил Игорь Лымарь. Фильм состоит из самых памятных моментов эпохи "Королевы ночи".