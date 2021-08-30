Таня Гончаренко .30 августа, 2021 1

На фото: Первый Хмельницкий кинофестиваль

С 10 по 12 сентября пройдет 1-й Хмельницкий кинофестиваль (Khmelnytskyi Film Festival) - сообщает Госкино в Facebook.

Главные программы фестиваля пройдут в Хмельницком и Каменце-Подольском, также кинопоказы под открытым небом пройдут в городах Шепетовке и Красилове.

В рамках фестиваля запланированы встречи с деятелями украинской киноиндустрии, воркшопы от режиссеров, продюсеров, актеров и сценаристов, панельные дискуссии и презентации.

На фестиваль было подано 170 фильмов среди которых отобраны лишь 30 лучших.

Оценивать проекты будут профессионалы. В креслах жюри: народный артист Украины Остап Ступка; член Европейской киноакадемии, кинопродюсер, председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВР Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики - Павел Сушко; исполнительный директор Одесского международного кинофестиваля - Анна Мачух; член Совета по государственной поддержке кинематографии, эксперт по киномаркетингу - Полина Толмачева; кинорежиссер Денис Тарасов и кинопродюсер Тарас Босак.

Организаторы мероприятия сообщают, что вход на кинофестиваль свободный.