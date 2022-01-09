Таня Гончаренко .9 января, 2022 1

Украинская победительница Евровидения, певица Руслана, создала собственный музыкальный фильм к Рождеству, в стиле колыбельных.

В своем Facebook, Руслана рассказала, что проект под названием "Різдвяний Сон" вдохновлен сновидением, которое она однажды увидела в рождественскую ночь.

Ролик опубликован на Ютуб-канале певицы.

Для создания фильма Руслана самостоятельно написала аранжировки для популярных колядок "Тиха ніч", "Утішмося", "Нова радість", "Добрий вечір тобі, пане господарю" и "Різдвяний Плєс", адаптировав их под колыбельные.