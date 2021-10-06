Позитив и футболисты Коноплянка и Пятов сыграли в новой украинской комедии "Большая прогулка"

Таня Гончаренко .6 октября, 2021 5

Как сообщает FILM.UA на официальной странице в Instagram,в новой украинской комедии "Большая прогулка" очень звездный каст!

В фильме сыграют: Позитив, Верка Сердючка с Мамой, Елена Кравец, Юрий Ткач, футболисты Евгений Коноплянка и Андрей Пятов, Михаил Жонин и другие.

Для некоторых артистов - этот фильм станет первой главной ролью, а для кого-то вообще дебютным появлением на больших экранах.

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченков. Оба семейства выбираются на шашлыки и пересекаются на одной лужайке, которую каждая семья считает своей. Между ними разгорается целая "война" за место под мангал. Кроме того, проблем добавляет беглый коррупционер, спрятавший деньги на этой же поляне.

С первой главной ролью в большом метре FILM.UA поздравили Юрия Ткача, который сыграет бизнесмена Наливайченка. Коноплянко и Пятову достанется эпизодическая роль, как и Верке Сердючке.

Премьера состоится весно 2022 года.