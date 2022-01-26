Таня Гончаренко .26 января, 2022 10

Уже 24 февраля состоится премьера украинской комедии "Большая прогулка". В преддверии премьеры, на Ютуб-канале Film.ua опубликовали официальный трейлер картины.

По сюжету две абсолютно разные семьи в первые теплые весенние дни отправляются на шашлыки. Драгомановы – интеллигенты, работники культуры, а Наливайченки – районные бизнесмены. Неожиданно оказывается, что они выбрали для отдыха одну поляну, и семьи вступают в гротескную войну за нее.

В главных ролях многие популярные украинские актеры и артисты: Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин, Алексей Завгородний/Позитив, Марго Крупина-Биньковская, Вероника Лукьяненко, Алекс Березовский, Валерий Швец, Владислав Писаренко. Также, в эпизодических ролях снялись Верка Сердючка, Андрей Пятов и Евгений Коноплянко.