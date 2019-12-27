Вышел первый трейлер откровенной комедии отечественного производства «Голая правда» (отметим, что под таким названием
По сюжету восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового модного развлекательного клуба своего приятеля Андрея (Дмитрий Ступка). В заведении множество игровых комнат от «мафии» до «крокодила», но особый гвоздь программы — «детекторрум», в котором находится безошибочный детектор лжи. Друзья решают сыграть в правду и выведать самые темные секреты друг друга. И естественно, всплывают вещи, о которых герои предпочли бы не знать.
Идея не особо свежа, мягко говоря. Напоминает российскую комедию «Игра в правду» с Гошей Куценко, а также итальянскую драмеди «Идеальные незнакомцы», на основе которой «Квартет И» сделал ремейк под названием «Громкая связь».
Релиз «Голой правды» запланирован на 13 февраля 2020.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут bit.ly/CineMaHD смотрел, что и вам рекомендую