Анастасия Лях .27 декабря, 2019 11

Вышел первый трейлер откровенной комедии отечественного производства «Голая правда» (отметим, что под таким названием когда-то вышел голливудский ромком с Джерардом Батлером и Кэтрин Хейгл).

По сюжету восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового модного развлекательного клуба своего приятеля Андрея (Дмитрий Ступка). В заведении множество игровых комнат от «мафии» до «крокодила», но особый гвоздь программы — «детекторрум», в котором находится безошибочный детектор лжи. Друзья решают сыграть в правду и выведать самые темные секреты друг друга. И естественно, всплывают вещи, о которых герои предпочли бы не знать.

Идея не особо свежа, мягко говоря. Напоминает российскую комедию «Игра в правду» с Гошей Куценко, а также итальянскую драмеди «Идеальные незнакомцы», на основе которой «Квартет И» сделал ремейк под названием «Громкая связь».

Релиз «Голой правды» запланирован на 13 февраля 2020.