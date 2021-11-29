Таня Гончаренко .29 ноября, 2021 9

Новая украинская комедия "Большая прогулка" уже обзавелась официальным трейлером, который опубликовали Youtube-канале компании FILM.UA Group.

"Любимые актеры, неожиданные звездные камео, уловки, противостояния и приключения, неожиданные гости и безумные деньги — это лишь маленькая часть того, что ждет зрителей семейной комедии «Большая Прогулка»!" - так описывают предстоящую комедию создатели картины.

В трейлере также названа дата выхода ленты - 24 февраля 2022 года.

По сюжету две абсолютно разные семьи в первые теплые весенние дни отправляются на шашлыки. Драгомановы – интеллигенты, работники культуры, а Наливайченки – районные бизнесмены. Неожиданно оказывается, что они выбрали для отдыха одну поляну, и семьи вступают в гротескную войну за нее.

В главных ролях многие популярные украинские актеры и артисты: Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин, Алексей Завгородний/Позитив, Марго Крупина-Биньковская, Вероника Лукьяненко, Алекс Березовский, Валерий Швец, Владислав Писаренко. Также, в эпизодических ролях снялись Верка Сердючка, Андрей Пятов и Евгений Коноплянко.