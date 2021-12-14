Таня Гончаренко .14 декабря, 2021 5

На фото: "Любовь и блогеры"

Украинская комедия со звездным составом выйдет уже в следующем месяце. По этому случаю VLGFILM Ukraine на своем Ютуб-канале опубликовали трейлер картины.

Поселок Кагаплик: снова выборы, снова коррумпированный мэр, снова одно и то же... Исправлять "мэрскую репутацию" приезжают пятеро звезд Инстаграмму. Их будут ждать приключения "во всю голову", реальный сговор и, конечно, история настоящей любви!

В главных ролях Ольга Сумская, Тамара Яценко, Назар Заднепровский, Инна Приходько, Георгий Делиев, Анна Тринчер и другие.



В кинотеатрах с 20 января 2022 года!