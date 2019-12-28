Презентованы постер и трейлер украинского криминального экшена «Экс»

Анастасия Лях .28 декабря, 2019 3

23 января в прокат выйдет украинский историко-криминальный боевик об ограблении «Экс», основанный на реальных событиях.

Слово «экс» в названии — это не «бывший», а сокращение от «экспроприационный акт». В основе сюжета — реальный факт ограбления почты в польском городе Городок в 1932 году, организованного группой молодых украинских подпольщиков УВО (Украинская военная организация).

Четверо повстанцев (Черный, Зюк, Явор и Терен) планируют ограбить почтовое отделение ради нужд сопротивления. Но все, как водится, идет не по плану, и ограбление превращается в кровавую бойню. Кто-то погибает на месте, кто-то бежит и скрывается от полиции. Однако локальное поражение оборачивается глобальной победой: повстанческое движение на Львовщине стремительно растет.

Роли в фильме исполнили сплошь молодые дебютанты. Но в продюсерах проекта значится опытный Влад Одуденко, в арсенале которого титулованное «Племя», оскандалившийся «Поводырь», «Сторожевая застава», «Захар Беркут», «Домой» и триумфальная «Атлантида» Васяновича.