Украинский режиссер Тарас Дронь, дебютировавший в прошлом году психологической драмой «С завязанными глазами», начал съемки новой картины.
Фильм называется «Дом за стеклом». По жанру это психологическая драма и детективный триллер. По сюжету в городе после школьного выпускного пропадает пара подростков. Главная героиня истории — мать пропавшей девочки Виктория, успешная и статусная деловая женщина. Полиция считает, что ее дочь занималась продажей наркотиков, но мать отказывается в это верить. Чтобы найти исчезнувшего ребенка и заодно очистить свою и ее репутацию, Виктория начинает собственное расследование.
Съемки стартовали в селе Цибли Бориспольского района Киевской области, где особую тревожную атмосферу происходящему должна придать локация затопленной в Днепре церкви. Также съемки пройдут в городке Украинка и Киеве.
Роль Виктории досталась актрисе Ирине
Релиз «Дома за стеклом» запланирован на осень 2022 года.