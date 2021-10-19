Анастасия Лях .19 октября, 2021 1

Украинский режиссер Тарас Дронь, дебютировавший в прошлом году психологической драмой «С завязанными глазами», начал съемки новой картины.

Фильм называется «Дом за стеклом». По жанру это психологическая драма и детективный триллер. По сюжету в городе после школьного выпускного пропадает пара подростков. Главная героиня истории — мать пропавшей девочки Виктория, успешная и статусная деловая женщина. Полиция считает, что ее дочь занималась продажей наркотиков, но мать отказывается в это верить. Чтобы найти исчезнувшего ребенка и заодно очистить свою и ее репутацию, Виктория начинает собственное расследование.

Съемки стартовали в селе Цибли Бориспольского района Киевской области, где особую тревожную атмосферу происходящему должна придать локация затопленной в Днепре церкви. Также съемки пройдут в городке Украинка и Киеве.

Роль Виктории досталась актрисе Ирине Веренич-Островской . Если судить по дебютной работе, Дронь отлично взаимодействует с актерами-женщинами и выжимает из них максимум: звезда «С завязанными глазами» Марина Кошкина получила в свой адрес охапку лестных отзывов от украинских критиков.

Релиз «Дома за стеклом» запланирован на осень 2022 года.