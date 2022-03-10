Анастасия Лях .10 марта, 2022 14

Актриса Риз Уизерспун опубликовала в Инстаграме сторис, где высказала поддержку украинским семьям, пострадавшим от российских вторженцев, и оставила ссылку для помощи.

Естественно, это далеко не единственная голливудская актриса, оказавшая нам поддержку словами или действием. Так, Джессика Честейн высказала восхищение украинскими женщинами, которые рожают в бомбоубежищах и подвалах. Энн Хэтэуэй призвала весь мир присоединиться к пожертвованиям. Дженнифер Энистон восторгается героизмом украинок, как и Кэтрин Зета-Джонс , опубликовавшая в Инстаграме фотографии «красивых и смелых» украинских женщин.

Также денежный сбор для украинских семей объявила Голди Хоун. «У меня разрывается сердце, когда слышу, как украинки вынуждены рожать в бомбоубежищах без лекарств и оборудования…», — написала Хоун в Инстаграме.

Ранее Украину поддержали Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Алисса Милано, Джоан Роулинг и многие другие знаменитые женщины. Денежный сбор открыли Мила Кунис с супругом Эштоном Кутчером и Блейк Лайвли с мужем Райаном Рейнольдсом.