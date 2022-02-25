Анастасия Лях .25 февраля, 2022 7

Голливудский актер прибыл в Украину, чтобы заснять российское вторжение. Как сообщает Variety, Шон Пенн намерен сделать документальный фильм.

61-летний актер, оскаровский лауреат, является гражданским активистом и пацифистом и регулярно устраивает антивоенные благотворительные акции. Для него это уже второй визит в Украину. Первый был в ноябре 2021-го . Тогда Пенна интересовали аннексия Крыма и война на Донбассе.

В Киев актер прилетел в первый же день российской атаки. Он встретился с президентом Зеленским, украинскими военными и журналистами.