Голливудский актер прибыл в Украину, чтобы заснять российское вторжение. Как сообщает Variety, Шон Пенн намерен сделать документальный фильм.
61-летний актер, оскаровский лауреат, является гражданским активистом и пацифистом и регулярно устраивает антивоенные благотворительные акции. Для него это уже второй визит в Украину. Первый был в ноябре 2021-го. Тогда Пенна интересовали аннексия Крыма и война на Донбассе.
В Киев актер прилетел в первый же день российской атаки. Он встретился с президентом Зеленским, украинскими военными и журналистами.