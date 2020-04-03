Анастасия Лях .3 апреля, 2020 6

В производство запущена криминальная драма Олега Сенцова «Носорог». Проект получил финансовую поддержку от Польского киноинститута.

Сенцов начал подготовку к реализации проекта еще в 2013 году, но оказавшись российским политзаключенным, не смог продолжить работу. Теперь же, когда Сенцов наконец-то на свободе, разработка «Носорога» продолжена. Проект создается в копродукции Украины, Польши и Германии. Съемки намечены на сентябрь.

«Носорог» — история бывшего бандита, вспоминающего свое криминальное прошлое. Действие разворачивается в Украине 1990-х годов. С детства герой воспитывает в себе жестокость и силу, способность влиять и быть авторитетом, иначе не выжить в суровые времена. Драки и уличные разборки переходят в насилие, пытки, убийства. Герой, превратившийся в непрошибаемого носорога, добивается того, чего желал, но за взлетом следует неминуемое падение.