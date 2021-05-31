Таня Гончаренко .31 мая, 2021 6

Создатели сериала уверяют - таких добрых комедийных историй, да ещё и с элементами фэнтези, Украина не видела давно.

Сегодня, ТСН сообщили, что на телеканале "1+1" покажут фильм производства Студии "Квартал 95".

Фильм "Дом Бобринских" - это история о семейных ценностях, связи поколений и разнице эпох.

Начинается она с неудавшегося спиритического сеанса, во время которого, Александр Бобринский случайно переносит из прошлого своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского прямо со свадьбы. Поместье то же, а разница во времени в 150 лет. Так, Андрей знакомится со своим современным потомством и помогает им решать возникшие проблемы с правом собственности на особняк. Решая эти проблемы современной семьи граф и предположить не мог, что, возможно, именно его поступки и стали причиной их возникновения.

Главные роли в сериале сыграют Артур Логай, Владимир Глотов, Ольга Атанасова, Виталий Салий, Ли Берлинская, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Вероника Лукьяненко и другие. Автор сценария и креативный продюсер - Александр Щур.

Дата премьеры пока неизвестна, но стоит сказать, что все предыдущие проекты и фильмы от 95 Квартала публика ждала с приятным предвкушением, а после, принимала с восторгом.