Таня Гончаренко .1 сентября, 2021 5

Комедия-квест "Где деньги" станет режиссерским дебютом украинского исполнителя Михаила Хома, известного как Дзидзьо.

На ютуб-канале компании B&H Film Distribution Company, которая занимается дистрибуцией картины опубликовали первый тизер фильма.

Сюжет комедии рассказывает о бедном пианисте Мише, который попадает в дом богатой пожилой дамы для того, что бы украть у неё кругленькую сумму. Деньги Мише необходимы на освобождение своего друга из-под ареста. В особняке спрятан большой клад, но главный герой ещё не знает, что он не единственный кто за ним охотится. Претендентам на денежный приз придется пройти запутанный квест.

Одну из ролей исполнит сам Dzidzio, а компанию ему составят Ада Роговцева, Виктор Андриенко, Юрий Горбунов, Евгений Сморыгин, Наталья Холоденко и другие.

Премьера картины запланирована на 21 октября 2021 года.