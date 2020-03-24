Украинская актриса госпитализирована с диагнозом «коронавирус»

Анастасия Лях .24 марта, 2020 6

Украинская актриса Иванна Сахно, которая последние годы работает в Голливуде, тоже заразилась коронавирусом.

Об этом Сахно сообщила в своем Инстаграме, выложив фото из больничной палаты. По словам актрисы, сперва она почувствовала боль в спине и легких, затем поднялась температура, пошла носом кровь и стало трудно дышать. Изначально девушка была в домашней изоляции, однако на днях ее госпитализировали.

Напомним, несколько лет назад Иванна Сахно, известная по фильму «Иван Сила», начала карьеру в Голливуде. Так, в 2018 году она появилась сразу в двух голливудских проектах: фантастическом экшене «Тихоокеанский рубеж 2» и комедии «Шпион, который меня кинул».