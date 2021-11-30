Таня Гончаренко .30 ноября, 2021 7

Украинская актриса Иванна Сахно, известная по участию в фильме "Тихоокеанский рубеж 2" сыграет в новом сериале по "Звездным войнам" о джедайке Асоке Тано. - сообщает Variety.

Какая именно роль досталась Иванне пока не сообщается, известно лишь то, что у неё будет новый персонаж, который прежде нигде не появлялся.

Главную роль в предстощем сериале досталась Розарио Доусон. Также известно, что Наташа Лю Бордиццо сыграет Сабин Врен, а Хейден Кристенсен — Дарта Вейдера.

роизводство "Асоки" должно стартовать в марте 2022 года. Напомним, что "Звездные Войны: Асока" был официально анонсирован в декабре 2020 года, как спин-офф основного сериала "Мандалорец".