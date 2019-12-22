Анастасия Лях .22 декабря, 2019 2

На фото: Режиссер Валентин Васянович и главный актер фильма "Атлантида" с наградой

Антиутопия Валентина Васяновича, ранее получившая гран-при параллельной конкурсной программы «Горизонты» Венецианского фестиваля, продолжает собирать трофеи.

Как сообщает пресс-служба украинского Госкино, на днях «Атлантида» стала победителем фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival, который проходит на горнолыжном курорте Лез Арк во Франции.

Напомним, действие ленты разворачивается в гипотетическом будущем, после того, как Украина выиграла войну с Россией и вернула себе Донбасс.