Таня Гончаренко .12 октября, 2021 8

Создатели украинской комедии "Лучшие выходные" представили официальный постер и звездый каст картины. - пишет Filmua на официальной странице в Instagram.

Мы уже сообщали, что картину снимают совместно с Atlas Weekend. Съемки завершающей сцены проходили прямо во время выступления на сцене Atlas Weekend привлеченных звезд в лице Юлии Саниной (солистка группы "The Hardkiss"), Alyona Alyona, Onuka и Артема Пивоварова с песней "Твой день".

Среди исполнителей главных ролей "Лучших выходных" — Дарья Петрожицкая ("Папик"), актер из Германии Элиас Райхерт, Ирма Витовская, Георгий Хостикоев, Наталья Бабенко и другие.

Напомним, фильм расскажет 4 разные истории, каждая из которых рассмешит, разлучит или заставит подумать. Там будут приключения, драки, страсти, много юмора и любовь.

Премьера состоится в феврале 2022 года.