Таня Гончаренко .27 мая, 2021 7

Полнометражный игровой фильм "Мати Апостолів" взял сразу три награды на 10м Нью-Йорском международном кинофестивале в номинациях "Лучший полнометражный фильм", "Лучшая женская роль" - благодаря великолепной игре Натальи Половинки и "Лучший сценарий", созданный Ратхой Макеенковой и Зазой Буадзе, который является и режисером картины - сообщает Министерство культуры Украины на официальной странице в Facebook.

Кинофестиваль состоялся 21-24 мая 2021 года. Среди 900 заявок на участие в конкурсе, отобрали лишь 100 картин из 43 стран.

Фильм основан на историях матерей, чьи сыновья воевали за Украину в 2014 году на Донбассе. Лента повествует о матери летчика, чей самолет был сбит над оккупированными территориями. Она отправляется на поиски сына и меняет жизни тех, кто встречается на её пути, ведь любви в материнском сердце хватит на то, что бы победить ненависть и злобу.