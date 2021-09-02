Таня Гончаренко .2 сентября, 2021 7

На фото: Кадр из короткометражки "Обними меня"

Дебютная короткометражная лента украинского режиссера Кати Царик "Обними меня" попал в шорт-лист Международного кинофестиваля ARFF Amsterdam, в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Фильм рассказывает о женщине, которая тоскует по объятиям мужа. Ей приходится выбраться на весь день из дома и бродить по Киеву в надежде успокоить свою душевную боль.

Главную женскую роль исполнила Виктория Карпинская, а главная мужская роль досталась актеру Олегу Завгороднему. Съемки фильма продолжались 4 дня, а одна из ключевых сцен фильма была снята в киевском метро.

"Обними меня" стал единственным украинским фильмом попавшим в шорт-лист кинопремии. Сможет ли картина победить на ARFF Amsterdam, станет известно 24 сентября.