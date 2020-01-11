Украинский фильм получил приз на кинофестивале в Лос-Анджелесе
Анастасия Лях
.11 января, 2020
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На фото: Кадр из фильма "Посторонний"
Украинский эзотерический детектив-триллер «Посторонний» режиссера и сценариста Дмитрия Томашпольского стал призером Международного кинофестиваля ужасов Hollywood Blood Horror Festival, что проходит в Лос-Анджелесе, передает пресс-служба Госкино.
Фильм победил в номинации «лучший оригинальный сценарий». Ранее лента отметилась наградами на смотрах в Японии, Канаде и Колумбии, причем колумбийский форум также оценил сценарий Томашпольского.
Напомним, сюжет вращается вокруг женщины-следователя, которая занимается двумя созвучными происшествиями: таинственным исчезновением пациентки водолечебницы, что пропала во время приема хвойной ванны, и столь же загадочным и необъяснимым исчезновением команды по синхронному плаванию прямо из бассейна во время выступления.
Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Релиз в кинотеатрах состоится в 2020 году, но точной даты пока нет.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую