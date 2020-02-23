Анастасия Лях .23 февраля, 2020 4

Картина украинского режиссера Дмитрия Томашпольского, поставленная в жанре эзотерического детектива, была названа лучшим иностранным полнометражным фильмом на кинофестивале Monsters of Horror International Film Festival, передает пресс-служба Госкино.

Напомним, «Посторонний» — история таинственных исчезновений, расследованием которых занимается опытная женщина-детектив . Сперва бесследно исчезает команда по синхронному плаванию прямо из бассейна во время выступления, а затем — пациентка водолечебницы во время принятия хвойной ванны. Два происшествия определенно связаны. Каким образом — выяснит следователь Глуховская, которой также доведется узнать скрытую правду о себе самой.

Фестиваль Monsters of Horror проходил с 14 по 16 февраля в американском городе Талса, штат Оклахома. Это уже девятая по счету международная награда для картины Томашпольского.

В украинский прокат лента должна выйти в этом году, но точная дата релиза пока не называется.