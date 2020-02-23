Картина украинского режиссера Дмитрия Томашпольского, поставленная в жанре эзотерического детектива, была названа лучшим иностранным полнометражным фильмом на кинофестивале Monsters of Horror International Film Festival, передает
Напомним, «Посторонний» — история таинственных исчезновений, расследованием которых занимается опытная
Фестиваль Monsters of Horror проходил с 14 по 16 февраля в американском городе Талса, штат Оклахома. Это уже девятая по счету международная награда для картины Томашпольского.
В украинский прокат лента должна выйти в этом году, но точная дата релиза пока не называется.