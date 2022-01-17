Таня Гончаренко .17 января, 2022 10

Мировая премьера украинского документального фильма "Терриконы" режиссера Тараса Томенко состоится на 72-м Берлинском кинофестивале, который пройдет с 10 по 20 февраля, - сообщает Госкино.

Лента рассказывает трагическую историю детей, которые не только знают о войне не понаслышке, но и до сих пор живут под обстрелами. История детей, пострадавших от войны, потерявших родителей и близких, но продолжающих жить и любить там, где для других жизнь оставила надежду.

Главная героиня картины - 15-летняя Настя, живущая в маленьком городке Торецк, который расположен на востоке Украины и до сих пор находится в "серой зоне". Девочка страдает посттравматическим синдромом. Школа, в которую изредка ходит Настя, находится на расстоянии 800 метров от позиций террористов и неоднократно становилась мишенью российских войск. Девочке ничего не остается, как "сбегать" от реальности в виртуальный мир интернета и музыки, что бы черпать надежду и веру на светлое будущее.

В 2021 году фильм "Терриконы" стал участником секции Work in Progress Международного кинофестиваля в Карловых Варах и получил Первый приз от телеканала "Украина" в секции Work in Progress Одесского международного кинофестиваля.