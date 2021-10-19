Таня Гончаренко .19 октября, 2021 11

Фильм об украинцах в НХЛ стал частью библиотеки Apple TV+. Теперь, фильм транслируется в 72 странах мира - сообщает Госкино на официальной странице в Facebook.

В картине "ЮКИ. История побед свободных украинцев" собраны истории выдающихся украинских обладателей Кубка Стенли, которые в разное время получали мировую славу и становились частью легендарной лиги НХЛ.

Картина стала самым кассовым документальным фильмом украинского проката. Режиссер и продюсер ленты Владимир Мула поделился секретом успеха:

"Убежден, отечественный продукт способен конкурировать за внимание зрителя на мировом рынке. Нужно только привить эту культуру украинским продюсерам. Благодаря узнаваемым героям и англоязычной локализации фильма удалось охватить невероятное количество территорий. Тем самым показав, что при большом желании и ограниченном бюджете можно действительно делать крутые вещи."

Напомним, фильм вышел в декабре прошлого года и был доступен на Amazon Prime Video.