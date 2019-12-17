Анастасия Лях .17 декабря, 2019 11

Американские киноакадемики обнародовали шорт-листы (короткие списки) фильмов, которые поборются за включение в номинацию.

В шорт-лист категории «лучший международный полнометражный фильм», которая раньше называлась «лучший фильм на иностранном языке», попали десять картин. В их числе оказалась и «Раскрашенная птица», созданная в копродукции Украины, Чехии, Польши и Словакии.

«Раскрашенная птица» — аллегорическая военная драма глазами ребенка. Она рассказывает о путешествии маленького еврейского мальчика домой, через злоключения и скитания от одного временного пристанища к другому, от хороших людей к плохим, от плохих к хорошим, и так по кругу снова и снова.

На «Оскаре» фильм представляет Чехию. Украина же была представлена роуд-драмой Наримана Алиева «Домой», но эта лента в шорт-лист не попала.

Номинанты на голливудскую премию будут объявлены 13 января.