Украинский оскаровский комитет объявил фильм, который будет заявлен от Украины на соискание премии «Оскар» 2022 в международной (ранее иностранной) категории.
Этим фильмом стали «Плохие дороги» сценаристки и постановщицы Натальи Ворожбит. Картина обошла четырех конкурентов: «Отблеск» Валентина Васяновича, представленный недавно в основном конкурсе Венецианского фестиваля и рассказывающий о
«Плохие дороги» — альманах из пяти новелл на тему войны на Донбассе. Правда, американским экспертам будет представлена так называемая международная версия фильма, которая в отличие от украинского прокатного варианта сокращена до четырех историй.
Кажется, более ожидаемым кандидатом был «Отблеск». Но,
Мировая премьера режиссерского дебюта сценаристки и драматурга Натальи Ворожбит состоялась еще в сентябре 2020 в параллельном конкурсе Венецианского смотра «Неделя критики». Но до украинского проката
«Плохие дороги» будут отправлены на рассмотрение американским киноакадемикам, после чего лента в случае успеха попадет в