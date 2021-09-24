Анастасия Лях .24 сентября, 2021 6

Украинский оскаровский комитет объявил фильм, который будет заявлен от Украины на соискание премии «Оскар» 2022 в международной (ранее иностранной) категории.

Этим фильмом стали «Плохие дороги» сценаристки и постановщицы Натальи Ворожбит. Картина обошла четырех конкурентов: «Отблеск» Валентина Васяновича, представленный недавно в основном конкурсе Венецианского фестиваля и рассказывающий о враче-добровольце , вернувшемся домой из плена; подростковую драму взросления Катерины Горностай «Стоп-Земля» о влюбленности шестнадцатилетней школьницы; криминальную драму Олега Сенцова «Носорог» о бандитских 90-х и украинско-грузинскую драму Виллена Новака «Почему я живой» о довоенной жизни в Мариуполе.

«Плохие дороги» — альманах из пяти новелл на тему войны на Донбассе. Правда, американским экспертам будет представлена так называемая международная версия фильма, которая в отличие от украинского прокатного варианта сокращена до четырех историй.

Кажется, более ожидаемым кандидатом был «Отблеск». Но, во-первых , уже две картины Васяновича («Уровень черного» и «Атлантида») представляли Украину на «Оскаре» и в номинацию, увы, не вошли. Во-вторых , у фильма Ворожбит действительно отличные шансы: это хорошо выписанное и сильно, уверенно поставленное кино на актуальную острую тему, да еще и снятое режиссером-женщиной .

Мировая премьера режиссерского дебюта сценаристки и драматурга Натальи Ворожбит состоялась еще в сентябре 2020 в параллельном конкурсе Венецианского смотра «Неделя критики». Но до украинского проката из-за пандемии и карантина фильм добрался лишь летом 2021.