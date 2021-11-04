Таня Гончаренко .4 ноября, 2021 3

Как сообщает Держкіно на официальной странице в Facebook начались съемки фильма основанном на реальных событиях о бывшем бойце УПА.

Патриот и бывший боец ​​УПА возвращается из лагерей в советскую Украину. Лагерное прошлое не дает ему найти достойную профессию, а политические убеждения жить обычной жизнью. Утратив веру в борьбу, он решается на акцию протеста, которая станет последней в его жизни.

Образ главного героя вдохновлен историей жизни Василия Макуха – диссидента, участника украинского сопротивления в СССР и бойца Украинской повстанческой армии.

Главные роли исполнят Александр Прищепа и Виктория Ромашко. Также, в актерском касте числятся Виктор Шестаков, Артемий Зеленский, Даша Творонович, Дмитрий Ярошенко, Олег Стефан, Руслан Коваль, Василий Мазур, Александр Ганноченко, Игорь Хализов.

Премьера психологической драмы "Диссидент" запланирована на осень 2022 года.