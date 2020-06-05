Анастасия Лях .5 июня, 2020 8

Украинские кинематографисты запустили в производство игровой биографический проект, посвященный жизни и творчеству Казимира Малевича, выдающегося советского художника-авангардиста , основоположника супрематизма, написавшего «Черный квадрат».

Фильм расскажет всю историю Малевича целиком, начиная с проведенного в Киеве детства и заканчивая смертью в Санкт-Петербурге . Как обещают создатели проекта, зрители узнают тайны из жизни великого художника, погрузятся вместе с героем в творческий процесс и почувствуют на себе прессинг деспотичного советского режима, который пытался лишить Малевича творческой свободы.

Продюсирует картину Анна Паленчук. Режиссером выступит Дарья Онищенко, известная по драме про эмиграцию «Истальгия». Сценарий Анна и Дарья написали вместе.