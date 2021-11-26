Анастасия Лях .26 ноября, 2021 13

Украинская киностудия FILM.UA запустила в производство полнометражную экранизацию бестселлера Полины Кулаковой «Девушка, которую мы убили».

По жанру роман Кулаковой объединяет черты детектива, хоррора и психологического триллера (писательницу называют «украинским Стивеном Кингом»). По сюжету, который разворачивается в Ивано-Франковске , пятеро друзей-подростков проводят веселое и беззаботное лето, дурачась и засматриваясь на девочку Лиду. Однажды ребята прыгают через костер, и платье Лиды загорается…, и случается непоправимая трагедия. Семнадцать лет спустя друзья детства, ставшие мужчинами, воссоединяются и вспоминают прошлое. А кто-то неизвестный решает напомнить о Лиде и отомстить.