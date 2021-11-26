В Украине снимут детективный хоррор «Девушка, которую мы убили»
Анастасия Лях
.26 ноября, 2021
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На фото: Обложка книги "Девушка, которую мы убили" Полины Кулаковой
Украинская киностудия FILM.UA запустила в производство полнометражную экранизацию бестселлера Полины Кулаковой «Девушка, которую мы убили».
По жанру роман Кулаковой объединяет черты детектива, хоррора и психологического триллера (писательницу называют «украинским Стивеном Кингом»). По сюжету, который разворачивается в Ивано-Франковске, пятеро друзей-подростков проводят веселое и беззаботное лето, дурачась и засматриваясь на девочку Лиду. Однажды ребята прыгают через костер, и платье Лиды загорается…, и случается непоправимая трагедия. Семнадцать лет спустя друзья детства, ставшие мужчинами, воссоединяются и вспоминают прошлое. А кто-то неизвестный решает напомнить о Лиде и отомстить.
Очевидно, что «Девушка, которую мы убили» — это украинская вариация на знаменитый голливудский слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Авторы обещают сделать кино трендовым, с отсылками к кинотрадициям 90-х и крепкой жанровой эстетикой. Премьера запланирована на 2023 год.