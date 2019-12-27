В Украине запускается онлайн-кинотеатр национальных премьер
Анастасия Лях
.27 декабря, 2019
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На фото: Логотип онлайн-кинотеатра "Такфликс"
31 декабря в тестовом режиме начинает работу новый украинский онлайн-кинотеатр «Такфликс», который будет функционировать как стриминговая платформа для легального просмотра нового украинского кино.
На первых этапах организаторы платформы делают акцент на авторских и независимых фильмах украинского производства последних лет. От других онлайн-кинотеатров «Такфликс» будет отличать прозрачная система оплаты. Зритель сможет купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм, без подписки и регистрации. 50% прибыли от продажи билетов получат режиссеры и создатели фильмов.
Первым фильмом на платформе «Такфликс» станет антиутопия «2020: Безлюдная страна» Корнея Грицюка. Действие ленты разворачивается в воображаемом 2020 году, когда Украину охватывает волна массовой миграции и на ее территории остается всего восемь человек.
Лента появится на сервисе 31 декабря в 20:20. Цена онлайн-билета — 50 гривен. В ближайшие полгода платформа будет работать в тестовом режиме и будет выпускать по одному фильму в месяц.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут bit.ly/CineMaHD смотрел, что и вам рекомендую