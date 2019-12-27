Анастасия Лях .27 декабря, 2019 11

31 декабря в тестовом режиме начинает работу новый украинский онлайн-кинотеатр «Такфликс», который будет функционировать как стриминговая платформа для легального просмотра нового украинского кино.

На первых этапах организаторы платформы делают акцент на авторских и независимых фильмах украинского производства последних лет. От других онлайн-кинотеатров «Такфликс» будет отличать прозрачная система оплаты. Зритель сможет купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм, без подписки и регистрации. 50% прибыли от продажи билетов получат режиссеры и создатели фильмов.

Первым фильмом на платформе «Такфликс» станет антиутопия «2020: Безлюдная страна» Корнея Грицюка. Действие ленты разворачивается в воображаемом 2020 году, когда Украину охватывает волна массовой миграции и на ее территории остается всего восемь человек.